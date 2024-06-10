Голова ВР візьме участь у саміті голів парламентів Польщі і країн Балтії: обговорять підтримку України
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідає Польщу 10-11 червня для участі в саміті парламентських лідерів Польщі, Литви, Латвії та Естонії, присвяченому посиленню підтримки України.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10-11 червня перебуватиме з робочим візитом в Польщі, де візьме участь у саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Зустріч присвятять посиленню підтримки України. Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради в понеділок, передає УНН.
Як повідомляється, зустріч керівників парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у польському місті Білосток буде присвячена посиленню підтримки України.
Тема саміту: "Роль Польщі, країн Балтії та України у зміцненні безпеки в Європі".
Буде приділена увага інструментам парламентської дипломатії для протидії загрозі рф та забезпечення регіональної безпеки, зокрема, запровадження обмежувальних заходів проти росії, використання заморожених активів на підтримку й відбудову України.
Також обговорять безпекову ситуацію та нагальні оборонні потреби України, зокрема, захист повітряного простору. Окремо буде приділено увагу допомозі у відновленні енергетичної інфраструктури України, критично пошкодженої ворогом.
Спікери також обговорять шляхи подальшої реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, взаємодію на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.
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