Голова ВР візьме участь у саміті голів парламентів Польщі і країн Балтії: обговорять підтримку України

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16385 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 44058 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64193 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109256 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133733 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137585 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237522 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170879 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190165 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5 м/с
46 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 28027 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 24013 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27873 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35500 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 41929 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237520 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358843 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374738 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290387 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58774 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75537 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87062 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170035 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172606 перегляди
Актуальне
Голова ВР візьме участь у саміті голів парламентів Польщі і країн Балтії: обговорять підтримку України

Голова ВР візьме участь у саміті голів парламентів Польщі і країн Балтії: обговорять підтримку України

Київ • УНН

 • 19456 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідає Польщу 10-11 червня для участі в саміті парламентських лідерів Польщі, Литви, Латвії та Естонії, присвяченому посиленню підтримки України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 10-11 червня перебуватиме з робочим візитом в Польщі, де візьме участь у саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Зустріч присвятять посиленню підтримки України. Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради в понеділок, передає УНН

Як повідомляється, зустріч керівників парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у польському місті Білосток буде присвячена посиленню підтримки України. 

Тема саміту: "Роль Польщі, країн Балтії та України у зміцненні безпеки в Європі". 

Буде приділена увага інструментам парламентської дипломатії для протидії загрозі рф та забезпечення регіональної безпеки, зокрема, запровадження обмежувальних заходів проти росії, використання заморожених активів на підтримку й відбудову України. 

Також обговорять безпекову ситуацію та нагальні оборонні потреби України, зокрема, захист повітряного простору. Окремо буде приділено увагу допомозі у відновленні енергетичної інфраструктури України, критично пошкодженої ворогом.

Спікери також обговорять шляхи подальшої реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, взаємодію на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.

Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7 09.06.24, 09:54 • 98066 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
latviiaЛатвія
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
lytvaЛитва
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51