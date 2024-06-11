Президент Угорщини не приєднається до саміту "групи 9" в Ризі: союзники обмірковують виключення країни з оборонного клубу
Київ • УНН
Президент Угорщини не візьме участь в саміті "Бухарестської дев'ятки" у Латвії. Союзники розглядають можливість виключення країни з оборонного клубу.
Президент Угорщини не буде присутній на зустрічі в так званому форматі "Бухарестської дев'ятки", яка пройде у вівторок в Ризі (Латвія). Оскільки Будапешт пропускає саміт у такому дипломатичному форматі, східноєвропейські союзники обговорюють питання про виключення Будапешта з клубу.
Пише УНН з посиланням на Reuters і Financial Times.
Деталі
Президент Угорщини Тамаш Шайок не буде присутній в Ризі на саміті "Бухарестської дев'ятки" - групи східноєвропейських країн-членів НАТО. "Угорщину представлятиме посол в Латвії", - заявили в канцелярії президента Латвії.
Угорщина перебуває у стадії розбіжностей з членами НАТО на східному фланзі, - насамперед через свою послідовно проросійську та антиукраїнську позицію. Уряд Віктора Орбана, якого на Заході вважають троянським конем росії, послідовно блокував допомогу Україні та санкції проти росії. Країни-члени "Бухарестської дев'ятки", що об'єднує східноєвропейських союзників по НАТО і ЄС, обговорили можливість виключення Угорщини з майбутніх зустрічей цього географічного оборонного клубу, пише FT.
Довідка
До "групи 9", створеної в 2015 році, входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія і Словаччина - колишні члени Радянського Союзу або Варшавського договору, а нині країни НАТО і ЄС. Їх лідери, міністри закордонних справ і оборони регулярно зустрічаються на самітах групи "Бухарестська дев'ятка" для координації своїх підходів до політики безпеки, зокрема до оборони східних кордонів.
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Лідери B9 зустрічаються в Ризі у вівторок, 11 червня. На сьогодні відомо, що Угорщина відмовляється схвалити проект декларації, за яким Інші країни дійшли згоди.
Доповнення
Обговорення питання про виключення Будапешта з B9 "дуже серйозно", сказав FT один з чиновників, додавши, що"ми, ймовірно, зустрічаємося в такому форматі в останній раз".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде присутній на саміті в Ризі. Чиновник відвідає Будапешт наступного дня," щоб обговорити питання про вихід Угорщини з місії НАТО в Україні", - про це повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан державним ЗМІ Угорщини.
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