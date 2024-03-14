Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

Большинство жителей стран НАТО поддерживают идею Альянса продолжать военную поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Североатлантический альянс, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 2023 году НАТО продолжила отслеживать восприятие гражданами Альянса обороны и безопасности.

Результаты показывают значительное согласие с тем, что членство в НАТО уменьшает вероятность иностранного нападения (61%, соответственно к 2022 году), а поддержка увеличения расходов на оборону выросла на пять процентных пунктов (40% в 2023 году; 35% в 2022 году).

Большинство респондентов Альянса согласны с тем, что их страна продолжает оказывать поддержку Украине (63%) - говорится в отчете НАТО.

Большинство респондентов Альянса согласны с тем, что их страна продолжает оказывать поддержку Украине (63 процента).

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Больше всего продолжение военной поддержки Украины поддерживают в Албании, Португалии, Исландии, Финляндии и Норвегии.

В то же время больше всего противников по этому вопросу в Венгрии, Чехии, Греции, Болгарии и в Словакии.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что опрос проводить в 31 стране Альянса и Швеции (на момент опроса она не была членом НАТО - ред.).

Во всех странах, проводивших онлайн-опрос, была достигнута выборка не менее 1000 респондентов на страну. В странах, проводивших опрос по телефону, было опрошено не менее 500 человек на страну. Всего было проведено 30 925 интервью.

Онлайн-собеседования с квотированием по полу, возрасту и региону. В Албании и Черногории опросы проводились по телефону и методом случайной выборки. Все данные были взвешены в соответствии с последней статистикой населения.

Напомним,

Президент Польши Анджей Дуда планирует предложить повысить требования к оборонным расходам стран НАТО с 2% до 3% ВВП во время своего предстоящего визита в США и переговоров с союзниками.