Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  100263 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  122988 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  123711 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125202 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  119819 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108630 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123004 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121127 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118954 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31676 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

Большинство населения в странах НАТО поддерживает то, что их государство предоставляет Украине военную помощь в борьбе с рф.

Война •   •  16700 просмотра
Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

"Каждый день промедления имеет последствия": Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине больше боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО призывает союзников быстро предоставить Украине больше боеприпасов, предупреждая, что задержки имеют последствия на поле боя.

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"Каждый день промедления имеет последствия": Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине больше боеприпасов

Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Президент Зеленский подписал закон, который позволяет поставщикам Вооруженных сил Украины во время военного положения включать прибыль в стоимость продукции и услуг.

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Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно цифровизации некоторых налоговых услуг, что позволит налогоплательщикам взаимодействовать с Государственной налоговой службой в режиме видеоконференции и улучшит онлайн-коммуникации.

Экономика •   •  16344 просмотра
Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Парламентарии из 20 стран отвергли легитимность российских "выборов" на оккупированных территориях

Более двух десятков руководителей парламентских комитетов по иностранным делам, включая США и Израиль, подписали заявление, в котором отрицают легитимность выборов, проводимых россией на оккупированных украинских территориях.

Война •   •  16326 просмотра
Парламентарии из 20 стран отвергли легитимность российских "выборов" на оккупированных территориях

Выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине: в Минобороны поблагодарили ЕС

Министерство обороны Украины поблагодарило ЕС за одобрение выделения дополнительных 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Война •   •  16618 просмотра
Выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине: в Минобороны поблагодарили ЕС

Украина вернула еще троих детей из российской оккупации

Еще трое украинских детей в возрасте от 11 до 17 лет были возвращены из российской оккупации в Херсонской области.

Общество •   •  16232 просмотра
Украина вернула еще троих детей из российской оккупации

россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

россия запретила въезд в страну 227 американцам, среди которых чиновники, бизнесмены и представители СМИ, в ответ на санкции США, введенные из-за вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  13670 просмотра
россия запретила въезд 227 американцам в ответ на введенные США санкции

Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей

Российские добровольческие отряды требуют от губернаторов Курской и Белгородской областей эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий, поскольку они планируют продолжить массовые забастовки на территории этих регионов.

Война •   •  15254 просмотра
Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей

Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил миллиардера Бернара Арно, самого богатого человека мира и генерального директора LVMH, высшей наградой Франции - Большим крестом Почетного легиона. На церемонии присутствовали мировые знаменитости, среди которых Бейонсе, Jay-Z и Илон Маск.

Новости Мира •   •  22459 просмотра
Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира