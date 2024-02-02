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Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 18:10  •  17867 просмотра

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В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.

За год через порты Дуная прошло более 32 миллионов тонн грузов, что почти в шесть раз больше по сравнению с довоенным периодом. Об этом сообщает Одесская обладминистрация,  передает УНН.

Детали

Так, грузооборот порта Измаил увеличился более чем в два раза и достиг 20,2 млн тонн (2022 г. -8,8 млн тонн). Порт Рени достиг грузооборота в 10 млн тонн (2022 г. - 6,8 млн тонн). Усть-Дунайск - 1,7 млн тонн (2022 г. - 785 тыс. тонн).

"Несмотря на функционирование Украинского коридора развитие портов Дунайского кластера остается одним из основных приоритетов и задач облгосадминистрации на 2024 год", - отметил заместитель председателя Одесской ОГА Сергей Крапива.

Напомним, весь 2023 год порты Дуная в Одесской области находились под адскими обстрелами со стороны врагов, однако продолжали работать. По словам председателя Одесской обладминистрации Олега Кипера, Украина экспортировала в основном агропродукцию для разных стран мира, в частности Египет, Китай, США, Тунис, Испанию, Италию, Грецию, Турцию, Румынию, Алжир, Нидерланды, Болгарию, Пакистан, Бельгию. Около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продукции.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
dunaiДунай
tunisТунис
alzhirАлжир
belgiyaБельгия
izmailИзмаил
gretsiyaГреция
bolgariyaБолгария
italiyaИталия
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
ruminiyaРумыния
kitaiКитай
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
pakistanПакистан
odessaОдесса
Під звуки сирен: порти Дунаю збільшили перевалку вантажів у 2023 році у шість разів
To the sound of sirens: Danube ports increased cargo transshipment sixfold in 2023
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Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

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