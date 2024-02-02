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Під звуки сирен: порти Дунаю збільшили перевалку вантажів у 2023 році у шість разів

Київ • УНН

 • 106127 перегляди

Минулого року вантажообіг портів Одеської області збільшився більш ніж утричі - до понад 32 мільйонів тонн порівняно з довоєнними показниками, а порт Ізмаїл - більш ніж удвічі, до 20,2 мільйона тонн.

За рік через порти Дунаю пройшло понад 32 мільйонів тонн вантажів, що майже у шість разів більше порівняно з довоєнним періодом. Про це повідомляє Одеська обладміністрація,  передає УНН.

Деталі

Так, вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж у двічі та досяг 20,2 млн тонн (2022 р. -8,8 млн тонн). Порт Рені досяг вантажообігу у 10 млн тонн (2022 р. - 6,8 млн тонн). Усть-Дунайськ – 1,7 млн тонн (2022 р. - 785 тис. тонн).

"Попри функціонування Українського коридору розвиток портів Дунайського кластеру залишається одним з основних пріоритетів та завдань облдержадміністрації на 2024 рік", - зазначив заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива.

Нагадаємо, весь 2023 рік порти Дунаю на Одещині перебували під пекельними обстрілами з боку ворогів, проте продовжували працювати. За словами голови Одеської обладміністрації Олега Кіпера, Україна експортувала здебільшого агропродукцію для різних країн світу, зокрема Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанію, Італію, Грецію, Туреччину, Румунію, Алжир, Нідерланди, Болгарію, Пакистан, Бельгію. Близько 400 млн людей у світі залежні від українського експорту продукції.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЕкономіка
dunaiДунай
tunisТуніс
alzhyrАлжир
belhiiaБельгія
izmailІзмаїл
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italiiaІталія
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