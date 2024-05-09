По случаю Дня Европы, Блинкен обратился к гражданам ЕС, отметив партнерство в защите от агрессии РФ

Глава государственного департамента США Энтони Блинкен, в четверг, 9 мая поздравил граждан стран ЕС с Днем Европы, - в своем обращении чиновник подчеркнул важность демократических ценностей в основе трансатлантического сотрудничества. Об этом передает УНН со ссылкой на Voice of America.

Детали

Госсекретарь Энтони Блинкен поздравил граждан стран Евросоюза с Днем Европы и отметил важность партнерства между США и Европой, которое помогает Украине защищаться от агрессии со стороны РФ.

Семьдесят четыре года назад министр иностранных дел Франции Робер Шуман поделился своим видением сообщества стран, которое могло бы построить более процветающее будущее для народов Европы. Эта идея привела к созданию Европейского сообщества угля и стали, которое привело к Маастрихтскому договору, воплотившему в жизнь (высказанную) Шуманом мысль о более тесном сотрудничестве, творческом мышлении и прочном единстве всей Европы - отмечается в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом.

В заявлении Блинкена указывается, что США поддерживают украинский народ и призывают Россию к ответу за ее агрессию.

Для нас большая честь присоединиться к европейским союзникам и партнерам, отмечая 75-ю годовщину НАТО и определяя будущее нашего Альянса, - говорится в сообщении.

Также Блинкен отметил приверженность США к общим демократическим ценностям и экономическому процветанию. Чиновник отметил, что "трансатлантические связи сегодня крепче, чем когда-либо".

Напомним,

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.