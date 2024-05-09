З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф
Київ • УНН
У День Європи Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість партнерства США та ЄС у захисті від російської агресії в Україні та відзначив спільні демократичні цінності та економічне процвітання.
Очільник державного департаменту США Ентоні Блінкен, у четвер, 9 травня привітав громадян країн ЄС із Днем Європи, - у своєму зверненні посадовець підкреслив важливість демократичних цінностей в основі трансатлантичного співробітництва. Про це передає УНН із посиланням на Voice of America.
Деталі
Держсекретар Ентоні Блінкен привітав громадян країн Євросоюзу з Днем Європи та зазначив важливість партнерства між США та Європою, яке допомагає Україні захищатися від агресії з боку рф.
Сімдесят чотири роки тому міністр закордонних справ Франції Робер Шуман поділився своїм баченням спільноти країн, яка могла б побудувати більш процвітаюче майбутнє для народів Європи. Ця ідея призвела до створення Європейського співтовариства вугілля та сталі, яке призвело до Маастрихтського договору, що втілив у життя (висловлену) Шуманом думку про тіснішу співпрацю, творче мислення та міцну єдність усієї Європи
В заяві Блінкена вказується, що США підтримують український народ і закликають росію до відповіді за її агресію.
Для нас велика честь приєднатися до європейських союзників і партнерів, відзначаючи 75-ту річницю НАТО і визначаючи майбутнє нашого Альянсу, - йдеться у повідомленні.
Також Блінкен наголосив на прихильності США до спільних демократичних цінностей та економічного процвітання. Посадовець наголосив, що "трансатлантичні зв'язки сьогодні міцніші, ніж будь-коли".
Нагадаємо
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.