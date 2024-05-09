З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф

ukenru
17:57 • 47531 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 67338 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 80313 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 181836 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 137886 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 134368 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126868 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120045 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112012 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129925 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 125973 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 94063 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 101151 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 111355 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 79304 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 181978 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 351254 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 421728 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 431739 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 342513 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 67352 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 101151 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 94063 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89679 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102438 перегляди
Актуальне
З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф

З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф

Київ • УНН

 • 24786 перегляди

У День Європи Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість партнерства США та ЄС у захисті від російської агресії в Україні та відзначив спільні демократичні цінності та економічне процвітання.

Очільник державного департаменту США Ентоні Блінкен, у четвер, 9 травня привітав громадян країн ЄС із Днем Європи, - у своєму зверненні посадовець підкреслив важливість демократичних цінностей в основі трансатлантичного співробітництва. Про це передає УНН із посиланням на Voice of America.

Деталі

Держсекретар Ентоні Блінкен привітав громадян країн Євросоюзу з Днем Європи та зазначив важливість партнерства між США та Європою, яке допомагає Україні захищатися від агресії з боку рф.

Сімдесят чотири роки тому міністр закордонних справ Франції Робер Шуман поділився своїм баченням спільноти країн, яка могла б побудувати більш процвітаюче майбутнє для народів Європи. Ця ідея призвела до створення Європейського співтовариства вугілля та сталі, яке призвело до Маастрихтського договору, що втілив у життя (висловлену) Шуманом думку про тіснішу співпрацю, творче мислення та міцну єдність усієї Європи

– наголошується в заяві Блінкена, опублікованій Держдепартаментом.

В заяві Блінкена вказується, що США підтримують український народ і закликають росію до відповіді за її агресію.

Для нас велика честь приєднатися до європейських союзників і партнерів, відзначаючи 75-ту річницю НАТО і визначаючи майбутнє нашого Альянсу, - йдеться у повідомленні.

Також Блінкен наголосив на прихильності США до спільних демократичних цінностей та економічного процвітання. Посадовець наголосив, що "трансатлантичні зв'язки сьогодні міцніші, ніж будь-коли".

Нагадаємо

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
roberta-metsolaРоберта Метсола
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
holos-amerykyГолос Америки
verkhovna-radaВерховна Рада
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97