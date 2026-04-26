Партнеры выделят 100 млн евро на подготовку Украины к зиме - о чём договорились на "Энергетическом Рамштайне"

100 млн евро для подготовки Украины к зиме направят партнеры через Фонд поддержки энергетики. Такие обязательства объявили сегодня партнеры во время заседания «Энергетического Рамштайна». Об этом сообщил Первый вицепремьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В то же время договорились о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере 829 млн евро. Это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные нужды, а также для реализации закупок - сообщил Шмыгаль.

Он поблагодарил Великобританию, ЕС, Италию, Норвегию, Канаду, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Данию и Францию за поддержку Украины и лидерство в этом вопросе, а также Секретариат Энергетического Сообщества за эффективное управление Фондом, что укрепляет доверие партнеров.

Во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group обсудили наши цели и приоритеты. В контексте подготовки к следующей зиме особенно важным является решение ЕС о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро. Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму! - резюмировал Шмыгаль.

