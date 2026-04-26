Модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны - Украина и МАГАТЭ будут сотрудничать для развития ядерной энергетики

Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в восстановлении и развитии ядерной энергетики Украины. Соответствующий Меморандум подписал сегодня Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, передает УНН.

Как сообщил Шмыгаль, документ расширяет рамки сотрудничества в сфере восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора.

В частности, в таких направлениях:

модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны;

восстановление электросетевой инфраструктуры, критической для ядерной безопасности;

содействие строительству новых энергоблоков, в частности на Хмельницкой АЭС;

поддержка институциональной реструктуризации НАЭК «Энергоатом».

Во время встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию относительно функционирования атомных станций во время войны. Об этом мы договорились в июле прошлого года. Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф - добавил Шмыгаль.

Отдельно министр энергетики поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Южноукраинской АЭС и Чернобыльской АЭС. Это усилит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Шмыгаль также поблагодарил Гросси за визит на 40-летие Чернобыльской катастрофы и за всю оказанную поддержку.

26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях