Модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны - Украина и МАГАТЭ будут сотрудничать для развития ядерной энергетики
Киев • УНН
Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в модернизации АЭС, Чернобыля и строительстве новых блоков. Гросси передал методологию для АЭС во время войны и медицинские авто.
Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в восстановлении и развитии ядерной энергетики Украины. Соответствующий Меморандум подписал сегодня Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, передает УНН.
Как сообщил Шмыгаль, документ расширяет рамки сотрудничества в сфере восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора.
В частности, в таких направлениях:
- модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны;
- восстановление электросетевой инфраструктуры, критической для ядерной безопасности;
- содействие строительству новых энергоблоков, в частности на Хмельницкой АЭС;
- поддержка институциональной реструктуризации НАЭК «Энергоатом».
Во время встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию относительно функционирования атомных станций во время войны. Об этом мы договорились в июле прошлого года. Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф
Отдельно министр энергетики поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Южноукраинской АЭС и Чернобыльской АЭС. Это усилит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.
Шмыгаль также поблагодарил Гросси за визит на 40-летие Чернобыльской катастрофы и за всю оказанную поддержку.
