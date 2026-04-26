Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны - Украина и МАГАТЭ будут сотрудничать для развития ядерной энергетики

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в модернизации АЭС, Чернобыля и строительстве новых блоков. Гросси передал методологию для АЭС во время войны и медицинские авто.

Минэнерго и МАГАТЭ будут сотрудничать в восстановлении и развитии ядерной энергетики Украины. Соответствующий Меморандум подписал сегодня Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, передает УНН

Как сообщил Шмыгаль, документ расширяет рамки сотрудничества в сфере восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора.

В частности, в таких направлениях:

  • модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны;
    • восстановление электросетевой инфраструктуры, критической для ядерной безопасности;
      • содействие строительству новых энергоблоков, в частности на Хмельницкой АЭС;
        • поддержка институциональной реструктуризации НАЭК «Энергоатом».

          Во время встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию относительно функционирования атомных станций во время войны. Об этом мы договорились в июле прошлого года. Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф 

          - добавил Шмыгаль.

          Отдельно министр энергетики поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Южноукраинской АЭС и Чернобыльской АЭС. Это усилит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

          Шмыгаль также поблагодарил Гросси за визит на 40-летие Чернобыльской катастрофы и за всю оказанную поддержку.

