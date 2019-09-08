Глава МИД Литвы расстроен из-за выдачи Цемаха в РФ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус рад возвращению украинских политзаключенных Кремля на родину, но находится в печали из-за того, что Украина пришлось выдать России ключевого свидетеля по делу о трагедии МН17 Владимира Цемаха. Соответствующее заявление глава литовского МИД опубликовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.