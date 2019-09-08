Глава МИД Литвы расстроен из-за выдачи Цемаха в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус рад возвращению украинских политзаключенных Кремля на родину, но находится в печали из-за того, что Украина пришлось выдать России ключевого свидетеля по делу о трагедии МН17 Владимира Цемаха. Соответствующее заявление глава литовского МИД опубликовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Важно, что украинские политзаключенные наконец дома, в Украине”, — написал Линкявичус.
Вместе с тем, он выразил сожаление, что возвращение заключенных Кремля в Украину было достигнуто ценой выдачи главного свидетеля по делу о сбитии малазийского самолета Boeing рейса MH17, которое произошло в июле 2014 года.
Как сообщал УНН с места событий 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле “35 на 35”.
В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
После этого, с возвращением политзаключенных из России Украину поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.
В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных РФ в Украину. Так, в МИД Латвии заявили, что Россия изначально не должна была брать в заложники граждан Украины. А во Франции после обмена пообещали поддержку в ближайшие недели, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это решающий шаг на пути к диалогу между странами. В свою очередь, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним сейчас главным свидетелем трагедии рейса MH17 в Россию.
К этим странам присоединились и другие, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и представители консервативной партии ФРГ, МИД Республики Чехии и другие.
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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.
А непосредственно после обмена, уже к концу 7-го сентября, на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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