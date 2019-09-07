У ЄС привітали обмін утримуваними між Україною і Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Європейському союзі привітали обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву розміщену на сайті ЄС та на допис Верховної представниці ЄС із закордонних справ, віце-президента Єврокомісії Федеріки Моґеріні.
“Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. Це означає, що Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряків і інші, до звільнення яких так багато разів закликав Євросоюз, нарешті вільні і повернулися в свою країну”, — йдеться у заяві.
Федеріка Моґеріні, у свою чергу, вітаючи обмін, заявила про звільнених Росією українських в’язнів: “Їхнє звільнення є свідченням зусиль і рішучості всіх, у тому числі громадянського суспільства, активістів і юридичних експертів, які невтомно працювали задля цього результату”. “Європейський союз очікує, що всі сторони продовжать розвивати нинішній поштовх”, — додала вона.
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Зокрема, у ЄС виявили сподівання, що українці, що повернулись, зможуть швидко відновити стосунки зі своїми сім’ями і побажали їм швидкого одужання після їх виснажливого ув’язнення.
Як писав УНН, в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.
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