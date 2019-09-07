У ЄС привітали обмін утримуваними між Україною і Росією

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Європейському союзі привітали обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву розміщену на сайті ЄС та на допис Верховної представниці ЄС із закордонних справ, віце-президента Єврокомісії Федеріки Моґеріні.