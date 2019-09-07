В ЕС приветствовали обмен удерживаемыми между Украиной и Россией

“Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Это означает, что Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряков и другие, к освобождению которых так много раз призывал Евросоюз, наконец свободные и вернулись в свою страну”, — говорится в заявлении.

Федерика Могерини, в свою очередь, приветствуя обмен, заявила о заявленных Россией украинских заключенных: “Их освобождение является свидетельством усилий и решимости всех, в том числе гражданского общества, активистов и юридических экспертов, которые устали работали ради этого результата”. “Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат развивать нынешний толчок”, — добавила она.

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В частности, в ЕС выразили надежду, что украинцы, которые вернулись, смогут быстро восстановить отношения со своими семьями и пожелали им скорейшего выздоровления после их изнурительного заключения.

Как писал УНН, в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

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