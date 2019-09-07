"Молодці, з поверненням", - каже Зеленський і тисне всім руки. Хлопці називають свої імена і дякують - за повернення, за підтримку рідних.

Коли з літака виходить Володимир Терещенко - Зеленський його зупиняє і знімає зі своєї руки один із браслетів.

"Чекай, Володь! Треба тобі віддати. Я дуже довго його носив", - сказав Президент.

Ще один браслет він віддає Юрію Будзилу: "Юрій, беріть. Його я теж дуже довго носив. Тепер це - Вам".

Після моряків по трапу спускається кримськотатарський активіст Едем Бекіров. Він на милицях.

"Не плакати, не плакати. Вдома я, вдома", - каже Бекіров доньці, яка прийшла його зустрічати.

"Привіт, привіт, привіт! Ми це зробили... Скільки ж вони тебе мучили", - обіймаючи Бекірова каже Омбудсмен Людмила Денісова.

За ним спускається Станіслав Клих. Йому допомагають зійти з трапу... Він тихо вітається і йде - його зустрічає мама. Потім виходять Олександр Кольченко, Євген Панов, Микола Карпюк, Роман Сущенко і Олег Сенцов.

"Привіт, Сенцов", - звертається до режисера Володимир Зеленський і вони тисніть один одному руки.

І знову хвиля зустрічей - Володимир Балух, Павло Гриб.

"Паша, Паша!!!" - кричать рідні.

Пізніше Президент скаже, що наступні кроки – це повернення всіх полонених, припинення війни та повернення територій, а також пообіцяє вирішити “всі проблемні питання” українців, які повернулися з РФ.

А ще додасть, що "Президент України і президент Росії зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості”.

Будуть численні запитання від ЗМІ, будуть короткі відповіді звільнених, одне із найголовніших бажань яких - побути якомога довше із рідними.

А ще, за словами моряків, "побачити море".

Проте боротьба не закінчується, нагадає всім український режисер Олег Сецов.

"...боротьба не закінчується навіть після звільнення останнього полоненого українця в РФ", - резюмує він.