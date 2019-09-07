Зеленський з "Борисполя": я і президент Путін зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський домовився про перший етап обміну між Україною та РФ у серпні під час телефонної озмови з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він заявив в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.

“Я всіх вітаю з поверненням наших героїв, хочу сказати, що зараз ми можемо говорити про все відверто. 7 серпня 2019 року, не зважаючи на будь-які перепони і розмови, у нас відбулась телефонна розмова з Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший крок припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, наших територій. Ми домовились створити робочі групи — робочі групи були створені. Ми домовились, що впродовж місяця ми повинні прикметно, працювати дуже потужно, без брехні, і повернути наших хлопців додому”, — сказав Зеленський.

З його слів, від України в робочій групі працював його радник Андрій Єрмак.

“Я гадаю, перший етап виконано. Я повинен підтвердити, що я як Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості”, — підкреслив він.

Як писав УНН, з’явився повний список імен українців, які повернулися у рамках обміну з РФ.

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