Зеленский из "Борисполя": я и президент Путин сделали все, что обещали, не меняя договоренности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился о первом этапе обмена между Украиной и РФ в августе во время телефонной озмовы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в аэропорту “Борисполь”, передает корреспондент УНН.
“Я всех поздравляю с возвращением наших героев, хочу сказать, что сейчас мы можем говорить обо всем откровенно. 7 августа 2019 года, несмотря на любые преграды и разговоры, у нас состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога и первый шаг прекращения войны, возвращение наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы — рабочие группы были созданы. Мы договорились, что в течение месяца мы должны примечательно, работать очень мощно, без лжи, и вернуть наших ребят домой”, — сказал Зеленский.
По его словам, от Украины в рабочей группе работал его советник Андрей Ермак.
“Я думаю, первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности”, — подчеркнул он.
Как писал УНН, появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ.