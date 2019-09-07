Зеленский из "Борисполя": я и президент Путин сделали все, что обещали, не меняя договоренности

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111494 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113811 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119810 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125143 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 150801 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150420 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился о первом этапе обмена между Украиной и РФ в августе во время телефонной озмовы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в аэропорту “Борисполь”, передает корреспондент УНН.

“Я всех поздравляю с возвращением наших героев, хочу сказать, что сейчас мы можем говорить обо всем откровенно. 7 августа 2019 года, несмотря на любые преграды и разговоры, у нас состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога и первый шаг прекращения войны, возвращение наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы — рабочие группы были созданы. Мы договорились, что в течение месяца мы должны примечательно, работать очень мощно, без лжи, и вернуть наших ребят домой”, — сказал Зеленский.

По его словам, от Украины в рабочей группе работал его советник Андрей Ермак.

“Я думаю, первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности”, — подчеркнул он.

Как писал УНН, появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ.

Украинские Национальные Новости

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