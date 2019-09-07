"Молодцы, с возвращением", - говорит Зеленский и жмет всем руки. Ребята называют свои имена и благодарят - за возвращение, за поддержку родных.

Когда из самолета выходит Владимир Терещенко - Зеленский его останавливает и снимает со своей руки один из браслетов.

"Подожди, Володь! Надо тебе отдать. Я очень долго носил", - сказал Президент.

Еще один браслет он отдает Юрию Будзилу: "Юрий, берите. Его я тоже очень долго носил. Теперь это - Вам".

После моряков по трапу спускается крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Он на костылях.

"Не плакать, не плакать. Дома я, дома", - говорит Бекиров дочери, которая пришла его встречать.

"Привет, привет, привет! Мы это сделали ... Сколько же они тебя мучили", - обнимая Бекирова, говорит Омбудсмен Людмила Денисова.

За ним спускается Станислав Клых. Ему помогают сойти с трапа ... Он тихо здоровается и уходит - его встречает мама. Затем выходят Александр Кольченко, Евгений Панов, Николай Карпюк, Роман Сущенко и Олег Сенцов.

"Привет, Сенцов", - обращается к режиссеру Владимир Зеленский и они жмут друг другу руки.

И снова волна встреч - Владимир Балух, Павел Гриб.

"Паша, Паша!!!" - кричат родные.

Позже Президент скажет, что следующие шаги - это возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий, а также пообещает решить "все проблемные вопросы" украинцев, вернувшиеся из РФ.

А еще добавит, что "Президент Украины и президент России сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности".

Будут многочисленные вопросы от СМИ, будут короткие ответы освобожденных, одно из главных желаний которых - побыть как можно дольше с родными.

А еще, по словам моряков, "увидеть море".

Однако борьба не заканчивается, напомнит всем украинский режиссер Олег Сецов.

"... борьба не заканчивается даже после освобождения последнего пленного украинца в РФ", - резюмирует он.