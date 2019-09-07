Привет, Сенцов!

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103852 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117882 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109541 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115903 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122602 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149556 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140598 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191514 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Самолет с украинцами начинает снижаться, а на взлетной полосе уже аплодируют родные. Возгласы "Героям слава!" более громкие чем двигатели. Через мгновение моряки жмут руку Президенту, а затем утопают в объятиях родных.

"Молодцы, с возвращением", - говорит Зеленский и жмет всем руки. Ребята называют свои имена и благодарят - за возвращение, за поддержку родных.

Когда из самолета выходит Владимир Терещенко - Зеленский его останавливает и снимает со своей руки один из браслетов.

"Подожди, Володь! Надо тебе отдать. Я очень долго носил", - сказал Президент.

Еще один браслет он отдает Юрию Будзилу: "Юрий, берите. Его я тоже очень долго носил. Теперь это - Вам".

После моряков по трапу спускается крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Он на костылях.

"Не плакать, не плакать. Дома я, дома", - говорит Бекиров дочери, которая пришла его встречать.

"Привет, привет, привет! Мы это сделали ... Сколько же они тебя мучили", - обнимая Бекирова, говорит Омбудсмен Людмила Денисова.

За ним спускается Станислав Клых. Ему помогают сойти с трапа ... Он тихо здоровается и уходит - его встречает мама. Затем выходят Александр Кольченко, Евгений Панов, Николай Карпюк, Роман Сущенко и Олег Сенцов.

"Привет, Сенцов", - обращается к режиссеру Владимир Зеленский и они жмут друг другу руки.

И снова волна встреч - Владимир Балух, Павел Гриб.

"Паша, Паша!!!" - кричат родные.

Позже Президент скажет, что следующие шаги - это возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий, а также пообещает решить "все проблемные вопросы" украинцев, вернувшиеся из РФ.

А еще добавит, что "Президент Украины и президент России сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности".

Будут многочисленные вопросы от СМИ, будут короткие ответы освобожденных, одно из главных желаний которых - побыть как можно дольше с родными.

А еще, по словам моряков, "увидеть море".

Однако борьба не заканчивается, напомнит всем украинский режиссер Олег Сецов.

"... борьба не заканчивается даже после освобождения последнего пленного украинца в РФ", - резюмирует он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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