Привет, Сенцов!
Киев • УНН
Самолет с украинцами начинает снижаться, а на взлетной полосе уже аплодируют родные. Возгласы "Героям слава!" более громкие чем двигатели. Через мгновение моряки жмут руку Президенту, а затем утопают в объятиях родных.
"Молодцы, с возвращением", - говорит Зеленский и жмет всем руки. Ребята называют свои имена и благодарят - за возвращение, за поддержку родных.
Когда из самолета выходит Владимир Терещенко - Зеленский его останавливает и снимает со своей руки один из браслетов.
"Подожди, Володь! Надо тебе отдать. Я очень долго носил", - сказал Президент.
Еще один браслет он отдает Юрию Будзилу: "Юрий, берите. Его я тоже очень долго носил. Теперь это - Вам".
После моряков по трапу спускается крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Он на костылях.
"Не плакать, не плакать. Дома я, дома", - говорит Бекиров дочери, которая пришла его встречать.
"Привет, привет, привет! Мы это сделали ... Сколько же они тебя мучили", - обнимая Бекирова, говорит Омбудсмен Людмила Денисова.
За ним спускается Станислав Клых. Ему помогают сойти с трапа ... Он тихо здоровается и уходит - его встречает мама. Затем выходят Александр Кольченко, Евгений Панов, Николай Карпюк, Роман Сущенко и Олег Сенцов.
"Привет, Сенцов", - обращается к режиссеру Владимир Зеленский и они жмут друг другу руки.
И снова волна встреч - Владимир Балух, Павел Гриб.
"Паша, Паша!!!" - кричат родные.
Позже Президент скажет, что следующие шаги - это возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий, а также пообещает решить "все проблемные вопросы" украинцев, вернувшиеся из РФ.
А еще добавит, что "Президент Украины и президент России сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности".
Будут многочисленные вопросы от СМИ, будут короткие ответы освобожденных, одно из главных желаний которых - побыть как можно дольше с родными.
А еще, по словам моряков, "увидеть море".
Однако борьба не заканчивается, напомнит всем украинский режиссер Олег Сецов.
"... борьба не заканчивается даже после освобождения последнего пленного украинца в РФ", - резюмирует он.