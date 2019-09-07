Зеленський: далі – повернення всіх полонених, припинення війни та повернення територій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Звільнення з території РФ 35 українських моряків та політв’язнів — це лише перший етап. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.
“Мені здається, ми всі зробили перший крок. Він був дуже складним. Мені здається, і я впевнений, ми знаємо, що далі робити. Далі ми будемо зараз говорити. Як ви бачите. Є не просто розмови, є результат. Далі ми будемо наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати уже у Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте-Петрівське, спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повне припинення війни. Після цього найскладніший етап, ми віримо в це разом з вами, разом з усією країною — ми повернемо не тільки людей, і наші території”, — сказав Президент.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.