Зеленский: дальше - возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг. Он был очень сложным. Мне кажется, и я уверен, мы знаем, что делать дальше. Далее мы будем сейчас говорить. Как вы видите. Есть не просто разговоры, есть результат. Далее мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа: Золотое-Петровское, прежде всего, а потом разводка по всей территории и уже прекращение огня в полное прекращение войны. После этого сложный этап, мы верим в это вместе с вами, вместе со всей страной - мы вернем не только людей, но и наши территории", - сказал Президент.

Напомним, сегодня в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинский, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.