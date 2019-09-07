Зеленский: дальше - возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111035 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121968 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113517 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119536 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124955 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150675 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150319 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194562 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116843 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Зеленский: дальше - возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий

Зеленский: дальше - возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Освобождение с территории РФ 35 украинских моряков и политзаключенных - это только первый этап. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг. Он был очень сложным. Мне кажется, и я уверен, мы знаем, что делать дальше. Далее мы будем сейчас говорить. Как вы видите. Есть не просто разговоры, есть результат. Далее мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа: Золотое-Петровское, прежде всего, а потом разводка по всей территории и уже прекращение огня в полное прекращение войны. После этого сложный этап, мы верим в это вместе с вами, вместе со всей страной - мы вернем не только людей, но и наши территории", - сказал Президент.

Напомним, сегодня в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинский, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.

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