Моряки одягли форму і вирушають до госпіталю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські моряки, які сьогодні повернулись із російського полону, уже одягли форму і вирушають на обстеження у госпіталь, передає кореспондент УНН.
Біля аеропорту стоять декілька автобусів, якими моряки вирушать у госпіталь. Наразі вони уже переодяглись у форму та прощаються із рідними.
На запитання журналістів, чого їм найбільше хочеться, один із моряків Денис Гриценко зазначив: "Хочеться побачити море!"
Також моряки додають, що дуже раді поверненню і мріють найближчий час побути із рідними.
Нагадаємо, з'явився повний список імен українців, які повернулися у рамках обміну з РФ.