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Моряки одягли форму і вирушають до госпіталю

Моряки одягли форму і вирушають до госпіталю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські моряки, які сьогодні повернулись із російського полону, уже одягли форму і вирушають на обстеження у госпіталь, передає кореспондент УНН.

Біля аеропорту стоять декілька автобусів, якими моряки вирушать у госпіталь. Наразі вони уже переодяглись у форму та прощаються із рідними.

На запитання журналістів, чого їм найбільше хочеться, один із моряків Денис Гриценко зазначив: "Хочеться побачити море!"

Також моряки додають, що дуже раді поверненню і мріють найближчий час побути із рідними.

Нагадаємо, з'явився повний список імен українців, які повернулися у рамках обміну з РФ.

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