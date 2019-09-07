Моряки надели форму и отправляются в госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки, которые сегодня вернулись из российского плена, уже одели форму и отправляются на обследование в госпиталь, передает корреспондент УНН.
Возле аэропорта стоят несколько автобусов, которыми моряки отправятся в госпиталь. Сейчас они уже переоделись в форму и прощаются с родными.
На вопрос журналистов, чего им больше всего хочется, один из моряков Денис Гриценко отметил: "Хочется увидеть море!"
Также моряки добавляют, что очень рады возвращению и мечтают ближайшее время побыть с родными.
Напомним, появился полный список имен украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ.