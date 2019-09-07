Президент пообіцяв вирішити “всі проблемні питання” українців, які повернулися з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Створена президентом робоча група забезпечить українців, які повернулися у рамках обміну з РФ, ліками, житлом, грошовою допомогою та всім необхідним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.
“Що стосується хлопців, зараз вони зі своїми близькими, зараз поїдуть до „Феофанії“ і у нас є робоча група — всі проблемні питання з приводу квартир, з приводу ліків і будь-які грошові питання, важливі для них, для підтримки, ми все це зробимо”, — сказав він.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Офіс Президента України оприлюднив список імен українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.