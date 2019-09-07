Президент пообещал решить "все проблемные вопросы" украинцев, вернувшиеся из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Созданная президентом рабочая группа обеспечит украинцев, вернувшихся в рамках обмена с РФ, лекарствами, жильем, денежной помощью и всем необходимым. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.
"Что касается ребят, сейчас они со своими близкими, сейчас поедут в "Феофанию" и у нас есть рабочая группа - все проблемные вопросы по поводу квартир, по поводу лекарств и любые денежные вопросы, важные для них, для поддержки, мы все это сделаем", - сказал он.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.
Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.