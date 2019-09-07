Зеленський заявив про розведення військ на Донбасі в два етапи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі в два етапи. Про це він заявив після зустрічі зі звільненими в результаті обміну з Росією українцями, йдеться на Глави держави, пише УНН.
“Далі ми наближатимемося до звільнення всіх наших і продовжуватимемо у Мінському процесі розведення військ у два етапи: спочатку Золоте — Петрівське, а потім — розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни”, — сказав Глава держави в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”.
За словами Володимира Зеленського, після цього буде найскладніший етап — повернення територій.
“Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території”, — наголосив Президент. “Гадаю, що на другому етапі ми будемо серйозно працювати і повернемо, звільнимо всіх наших людей”, — додав він.
Як писав УНН, Зеленський повідомив, що Цемаха перед поверненням до РФ допитали нідерландські слідчі.