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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111528 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113832 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119832 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125158 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150808 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150429 просмотра

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Актуальное
Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

Киев  •  УНН

 • 14037 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует продолжать процесс разведения войск на Донбассе в два этапа. Об этом он заявил после встречи с освобожденными в результате обмена с Россией украинцами, говорится на Главы государства, пишет УНН.

“Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведения войск в два этапа: сначала Золотое — Петровское, а затем — разведение по всей территории и прекращения огня в полной мере и прекращения войны”, — сказал Глава государства в Международном аэропорту “Борисполь”.

По словам Владимира Зеленского, после этого будет сложный этап — возвращение территорий.

“Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории”, — подчеркнул Президент. “Думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей”, — добавил он.

Как писал УНН, Зеленский сообщил, что Цемах перед возвращением в РФ допросили нидерландские следователи.

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