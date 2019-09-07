Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует продолжать процесс разведения войск на Донбассе в два этапа. Об этом он заявил после встречи с освобожденными в результате обмена с Россией украинцами, говорится на Главы государства, пишет УНН.
“Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведения войск в два этапа: сначала Золотое — Петровское, а затем — разведение по всей территории и прекращения огня в полной мере и прекращения войны”, — сказал Глава государства в Международном аэропорту “Борисполь”.
По словам Владимира Зеленского, после этого будет сложный этап — возвращение территорий.
“Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории”, — подчеркнул Президент. “Думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей”, — добавил он.
Как писал УНН, Зеленский сообщил, что Цемах перед возвращением в РФ допросили нидерландские следователи.