Зеленський повідомив, що Цемаха перед поверненням до РФ допитали нідерландські слідчі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Допитали і не тільки перед поверненням. Так Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів, чи допитували фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха нідерландські слідчі, передає кореспондент УНН.
”Допитали і не тільки перед поверненням", - зазанчив Зеленський.
Він також зазначив, що мав розмови із європейськими лідерами щодо проведення слідчих дій, але їх імен не назвав.
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"Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було дуже складно", - розповів Президент і додав, що боявся, що через це може зірватися обмін.
Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, а 7 вересня він вилетів до РФ у рамках обміну.