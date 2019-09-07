Зеленский сообщил, что Цемаха перед возвращением в РФ допросили нидерландские следователи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Допросили и не только перед возвращением. Так Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов, допрашивали фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха нидерландские следователи, передает корреспондент УНН.
"Допросили и не только перед возвращением", - зазанчив Зеленский.
Он также отметил, что разговаривал с европейскими лидерами о проведении следственных действий, но их имен не назвал.
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"Мы все это сделали. Все, о чем нас попросили. Это было очень сложно", - рассказал Президент и добавил, что боялся, что из-за этого может сорваться обмен.
Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха, а 7 сентября он вылетел в РФ в рамках обмена.