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ЗМІ: Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха

ЗМІ: Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами, передає УНН з посиланням на The Insider.

За інформацією видання, офіційний представник МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого.

“Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений — тоді звертайтеся до нас”, — сказала вона.

Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова на питання The Insider заявила, що: “Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити по відеозв’язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Нідерландів про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру”.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

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