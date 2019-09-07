СМИ: Нидерланды требуют от России выдачи Цемаха
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Нидерланды официально потребовали от России выдачи фигуранта дела о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха, приземлившегося сегодня во Внуково вместе с другими обмененными лицами, передает УНН со ссылкой на The Insider.
По информации издания, официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.
“Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам”, — сказала она.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос The Insider заявила, что: “Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру”.
Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.