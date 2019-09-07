В ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак та Генеральний секретар ОБСЄ Томас Граймінгер привітали сьогоднішнє завершення обміну затриманими між Російською Федерацією і Україною. У той же час вони висловили стурбованість щодо впливу цієї події на розслідування катастрофи рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, передає УНН з посиланням на заяву, опублікувану пресслужбою ОБСЄ.