В ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак та Генеральний секретар ОБСЄ Томас Граймінгер привітали сьогоднішнє завершення обміну затриманими між Російською Федерацією і Україною. У той же час вони висловили стурбованість щодо впливу цієї події на розслідування катастрофи рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, передає УНН з посиланням на заяву, опублікувану пресслужбою ОБСЄ.
“Я дуже радий сьогоднішньому обміну затриманими між Російською Федерацією і Україною. Це позитивна подія, яка вносить величезний внесок в життя десятків людей, їх сімей та друзів”, — підкреслив Лайчак, відзначивши при цьому стурбованість і висловивши надію, що цей позитивний крок не зробить негативного впливу на розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній MH17 в 2014 році.
“Цей обмін може зміцнити довіру між двома країнами, а також привести до обміну всіх затриманих, як це передбачено в Мінських угодах”, — сказав Лайчак, додавши, що не потрібно докладати зусиль для вирішення конфлікту і припинення страждань людей.
“ОБСЄ і словацьке головування готові надати будь-яку можливу допомогу”, — додав він.
Генеральний секретар Граймінгер в свою чергу висловив глибоку вдячність сторонам за їх конструктивні зусилля, які дозволяли зробити цей важливий крок.
“Я закликаю всі сторони вжити подальших заходів в цьому дусі, поважаючи і підтримуючи угоду про припинення вогню і повністю виконуючи Мінські угоди”, — сказав він.
Літак зі спеціального авіазагону “Росія” сьогодні вилетів з української столиці з особами на борту, яких вказала в списках на обмін російська сторона. Серед них, зокрема, був фігурант у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимир Цемах.