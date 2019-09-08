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У міжнародній організації письменників привітали звільнення Сенцова

У міжнародній організації письменників привітали звільнення Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Звільнення Сенцова — давно назрілий час радості та святкування для його сім’ї і тих, хто боровся за його свободу. З такою заявою виступила всесвітня організація письменників PEN International, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Ми святкуємо те, що Олег нарешті може знову бути зі своїми коханими дітьми і вільно говорити, — заявила Сюзан Нозел, керівник PEN America. — Надумана справа і драконівський вирок свідчать про те, як далеко заходять деспоти, щоб примусити мовчати тих, хто їм протистоїть і з якою особливою жорстокістю вони ставляться до тих, хто силою письма та мистецтва спонукає інших до опору”.

Письменники відзначили рішучість і незламний дух Сенцова і закликали Росію звільнити всіх політичних в’язнів.

“Олег завжди ставив свободу та право на вільне самовираження вище за власне становище, наприклад, коли він ризикував життям голодуючи минулого року. Як і обіцяв, Олег залишився цвяхом, що не зігнувся”, — йдеться в заяві.

Перебуваючи у російській в’язниці Сенцов писав про політичних в’язнів, яких утримує Росія: “Якщо нам судилося стати цвяхами у кришці труни тирана, то я хотів би бути таким цвяхом. Просто знайте, що цей цвях не зігнеться”

“В цьому дусі рішучості, ми закликаємо уряд Росії звільнити всіх політичних в’язнів. Сподіваємось, що звільнення Олега після світової кампанії надає світло надії тим, хто продовжує потерпати від репресій в Росії”, — йдеться в заяві PEN America.

В 2017 році організація відзначила українського режисера нагородою “За свободу писати”.

Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А у Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

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