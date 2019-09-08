В международной организации писателей приветствовали освобождение Сенцова

“Мы празднуем то, что Олег наконец может снова быть со своими любимыми детьми и свободно говорить, — заявила руководительница PEN America Сюзан Нозел. — Надуманное дело и драконовский приговор свидетельствуют о том, как далеко заходят деспоты, чтобы заставить молчать тех, кто им противостоит и с какой особой жестокостью они относятся к тем, кто силой письма и искусства побуждает других к сопротивлению”.

Писатели отметили решимость и несгибаемый дух Сенцова и призвали Россию освободить всех политических заключенных.

“Олег всегда ставил свободу и право на свободное самовыражение выше собственное положение, например, когда он рисковал жизнью голодая в прошлому году. Как и обещал, Олег остался гвоздем, не согнулся”, — говорится в заявлении.

Находясь в российской тюрьме Сенцов писал о политических заключенных, которых удерживает Россия: “Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвозди не согнется”

“В этом духе решимости, мы призываем правительство России освободить всех политических заключенных. Надеемся, что освобождение Олега после мировой кампании оказывает свет надежды тем, кто продолжает страдать от репрессий в России”, — говорится в заявлении PEN America.

В 2017 году организация отметила украинского режиссера наградой “За свободу писать”.

Напомним, ранее с возвратом украинцев поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должна была брать в заложники украинцев. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17 в Россию.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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