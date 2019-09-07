МЗС Росії про обмін з Україною: це дуже важливий крок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем, пише УНН.
“Не дивлячись на те, що були і провокації, і об’єктивні труднощі, процес все ж відбувся. Дуже важливий крок, — написала дипломат на свій сторінці в Facebook. — Необхідно максимально підтримувати цей настрій на вирішення проблем, а не на їх збільшення. Політична воля і системна копітка робота дають свої плоди”.
У зв’язку з цим Захарова заявила, що “постійна антиросійська риторика” не “наблизить Київ до вирішення реальних внутрішньополітичних і економічних проблем”. “Конкретні кроки — кращий алгоритм дій”, — уклала вона.
У суботу вдень у Внуково приземлився літак спеціального льотного загону “Росія” з російськими громадянами, звільненими в рамках обміну. Український спецборт приблизно в той же час сів в аеропорту Києва. Як повідомлялося обмін відбувся за формулою “35 на 35”.
Як писав УНН, президент пообіцяв вирішити “всі проблемні питання” українців, які повернулися з РФ.