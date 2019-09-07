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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 98834 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116118 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107839 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114341 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121655 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149139 просмотра

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МИД России об обмене с Украиной: это очень важный шаг

МИД России об обмене с Украиной: это очень важный шаг

Киев  •  УНН

 • 14323 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем, пишет УНН.

“Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг, — написала дипломат на свой странице в Facebook. — Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды”.

В связи с этим Захарова заявила, что “постоянная антироссийская риторика” не “приблизит Киев к решению реальных внутриполитических и экономических проблем”. “Конкретные шаги — лучший алгоритм действий”, — заключила она.

В субботу днем во Внуково приземлился самолет специального летного отряда “Россия” с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле “35 на 35”.

Как писал УНН, президент пообещал решить “все проблемные вопросы” украинцев, вернувшиеся из РФ.

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