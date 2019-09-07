МИД России об обмене с Украиной: это очень важный шаг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем, пишет УНН.
“Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг, — написала дипломат на свой странице в Facebook. — Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды”.
В связи с этим Захарова заявила, что “постоянная антироссийская риторика” не “приблизит Киев к решению реальных внутриполитических и экономических проблем”. “Конкретные шаги — лучший алгоритм действий”, — заключила она.
В субботу днем во Внуково приземлился самолет специального летного отряда “Россия” с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле “35 на 35”.
Как писал УНН, президент пообещал решить “все проблемные вопросы” украинцев, вернувшиеся из РФ.