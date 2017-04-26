О.Сенцову дали премію у США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українському режисеру Олегу Сенцову, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати". Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Церемонія вручення премії Американської ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт “Свобода писати”. Цього року її удостоївся наш співвітчизник - режисер, кримчанин Олег Сенцов “за велику мужність виступити проти нетерпимості до свободи вираження і сумлінного інакомислення”, - повідомив депутат.
Він також додав, що від імені українського режисера Олега Сенцова премію отримувала його двоюрідна сестра Наталя Каплан.
З його слів, 27 з 40 переможців премії “Свобода писати” були випущені з в’язниці протягом 18 місяців з моменту їх нагородження.
Премію Барбари Голдсміт вручають з 1987 року.
Нагадаємо, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.