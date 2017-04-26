О.Сенцову дали премию в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91826 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113039 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103268 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106711 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151384 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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О.Сенцову дали премию в США

О.Сенцову дали премию в США

Киев  •  УНН

 • 10795 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинский режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России к 20 годам заключения, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Церемония вручения премии Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". В этом году ее удостоился наш соотечественник - режиссер, крымчанин Олег Сенцов "за большое мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", - сообщил депутат.

Он также добавил, что от имени украинского режиссера Олега Сенцова премию получала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

По его словам, 27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Премию Барбары Голдсмит вручают с 1987 года.

Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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