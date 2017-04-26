О.Сенцову дали премию в США

"Церемония вручения премии Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". В этом году ее удостоился наш соотечественник - режиссер, крымчанин Олег Сенцов "за большое мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", - сообщил депутат.

Он также добавил, что от имени украинского режиссера Олега Сенцова премию получала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

По его словам, 27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Премию Барбары Голдсмит вручают с 1987 года.

Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.