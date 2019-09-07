Росія з самого початку не мала брати в заручники українців - МЗС Латвії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Добре, що українські політв’язні нарешті звільнені, однак Росія з самого спочатку не мала брати їх в заручники. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс, передає УНН.

“Дуже добре, що українські політв’язні, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнені, їх ніколи не слід було брати в заручники з боку Росії, на жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, проте я вважаю, що в кінцевому підсумку справедливість буде відновлена”, — написав міністр.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Нагадуємо, Франція і Німеччина підтримає зусилля України і Росії по досягненню подальшого прогресу в найближчі тижні.

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