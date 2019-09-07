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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118316 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109963 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116294 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149734 просмотра

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Россия изначально не должна была брать в заложники украинцев – МИД Латвии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Хорошо, что украинские политзаключенные наконец освобождены, однако Россия изначально а не должна была брать их в заложники. Об этом в Twitter написал Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передаёт УНН.

“Очень хорошо, что украинские политзаключенные, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освобождены, их никогда не следовало брать в заложники со стороны России, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако я считаю, что в конечном итоге справедливость будет восстановлена”, — написал министр.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

Напоминаем, Франция и Германия поддержит усилия Украины и России по достижению дальнейшего прогресса в ближайшие недели.

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