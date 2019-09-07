Россия изначально не должна была брать в заложники украинцев – МИД Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Хорошо, что украинские политзаключенные наконец освобождены, однако Россия изначально а не должна была брать их в заложники. Об этом в Twitter написал Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передаёт УНН.
“Очень хорошо, что украинские политзаключенные, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освобождены, их никогда не следовало брать в заложники со стороны России, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха, однако я считаю, что в конечном итоге справедливость будет восстановлена”, — написал министр.
Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
Напоминаем, Франция и Германия поддержит усилия Украины и России по достижению дальнейшего прогресса в ближайшие недели.