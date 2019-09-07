У МЗС Франції після обміну пообіцяли підтримку в найближчі тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Франція і Німеччина підтримає зусилля України і Росії по досягненню подальшого прогресу в найближчі тижні. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, опублікованому пресслужбою МЗС Франції, передає УНН.
“Я вітаю рішення Росії і України сьогодні обмінювати сімдесят затриманими з обох сторін”, — йдеться в заяві міністра.
Він згадав, що обмін включає двадцять чотири українські моряки, ув’язнених в Росії біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року, до звільнення яких Франція закликала з тих пір, і чиї сім’ї міністр особисто зустрічав в Києві в травні.
“Мені особливо приємно знати, що ці люди повертаються до своїх близьких. Це жест, який відображає готовність Росії і України відновити діалог. Це допоможе відновити атмосферу довіри між сторонами в переговорах в нормандському форматі. Це дозволяє людям сподіватися побачити кінець п’ятирічного конфлікту, який продовжує вбивати десятки людей щомісяця. Франція разом з Німеччиною підтримає зусилля обох сторін з досягнення подальшого конкретного прогресу в найближчі тижні”, — зазначив Ле Дріан.
За його словами, пріоритетом є зміцнення режиму припинення вогню, розведення і вивід важких озброєнь, розмінування та здійснення надзвичайних гуманітарних заходів на Донбасі.
“Франція також закликає до прогресу в реалізації політичних та гуманітарних аспектів Мінських угод, укладених в рамках тристоронньої контактної групи, для забезпечення звільнення всіх ув’язнених, пов’язаних з конфліктом. Конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного Ради з франко-російської співпраці з питань безпеки, в якому я буду брати участь в понеділок в Москві разом з міністром оборони”, — додав міністр.
Як писав УНН, в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.