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В МИД Франции после обмена пообещали поддержку в ближайшие недели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Франция и Германия поддержит усилия Украины и России по достижению дальнейшего прогресса в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном пресс-службой МИД Франции, передает УНН.

“Я приветствую решение России и Украины сегодня обменивать семдесят задержанными с обеих сторон”, — говорится в заявлении министра.

Он упомянул, что обмен включает двадцать четыре украинских моряка, заключенных в России возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года, к освобождению которых Франция призывала с тех пор, и чьи семьи министр лично встречал в Киеве в прошлом мае.

“Мне особенно приятно знать, что эти люди возвращаются к своим близким. Это жест, который отражает готовность России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в переговорах в нормандском формате. Это позволяет людям надеяться увидеть конец пятилетнего конфликта, который продолжает убивать десятки людей каждый месяц. Франция вместе с Германией поддержит усилия обеих сторон по достижению дальнейшего конкретного прогресса в ближайшие недели”, — отметил Ле Дриан.

По его словам, приоритетом является укрепление режима прекращения огня, разведение и вывод тяжелых вооружений, разминирование и осуществление чрезвычайных гуманитарных мер на Донбассе.

“Франция также призывает к прогрессу в реализации политических и гуманитарных аспектов Минских соглашений, заключенных в рамках трехсторонней контактной группы, для обеспечения освобождения всех заключенных, связанных с конфликтом. Конфликт в Украине будет в центре повестки дня Совета по франко-российскому сотрудничеству по вопросам безопасности, в котором я буду участвовать в понедельник в Москве вместе с министром обороны”, — добавил министр.

Как писал УНН, в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

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