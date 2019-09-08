Очільник МЗС Литви засмучений через видачу Цемаха до РФ

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус радий поверненню українських політв'язнів Кремля на батьківщину, але перебуває у смутку через те, що Україні довелося видати Росії ключового свідка у справі про трагедію МН17 Володимира Цемаха. Відповідну заяву очільник литовського МЗС опублікував у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.