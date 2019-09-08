Очільник МЗС Литви засмучений через видачу Цемаха до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус радий поверненню українських політв'язнів Кремля на батьківщину, але перебуває у смутку через те, що Україні довелося видати Росії ключового свідка у справі про трагедію МН17 Володимира Цемаха. Відповідну заяву очільник литовського МЗС опублікував у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.
“Важливо, що українські політв’язні нарешті вдома, в Україні”, — написав Лінкявічус.
Разом з тим, він висловив жаль, що повернення в’язнів Кремля до України було досягнуто ціною видачі головного свідка у справі про збиття малазійського літака Boeing рейсу MH17, яке відбулося в липні 2014 року.
Як повідомляв УНН з місця подій, 7 вересня відбувся обмін утримуваними між Києвом та Москвою за формулою “35 на 35”.
До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сізановіч.
Після цього, з поверненням політв'язнів з Росії Україну привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.
Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів РФ в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що Росія з самого початку не повинна була брати в заручники громадян України. А у Франції після обміну пообіцяли підтримку в найближчі тижні, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це вирішальний крок на шляху до діалогу між країнами. У свою чергу, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним наразі найголовнішим свідком трагедії рейсу MH17 до Росії.
До цих країн приєднались й інші, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники консервативної партії ФРН, МЗС Республіки Чехії та інші.
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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.
А безпосередньо після обміну, вже під кінець 7-го вересня, на тлі повернення політв’язнів Кремля до України президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
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