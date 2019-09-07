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Зеленський провів телефонну розмову з Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України

Київ • УНН

 • 35394 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.

“Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президенти двох країн також домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі.

“Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі”, — резюмували у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський повідомив, що Цемаха перед поверненням до РФ допитали нідерландські слідчі

Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А у Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

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