Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
“Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты двух стран также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате.
“Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе”, — резюмировали в сообщении.
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Напомним, ранее возврата украинский поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.
В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должны были брать в заложники украинцев. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17, в Россию.
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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.
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