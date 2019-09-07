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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122195 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113740 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119745 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125098 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150393 просмотра

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5 марта, 15:49 • 194753 просмотра

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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину

Киев  •  УНН

 • 35393 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

“Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты двух стран также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате.

“Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе”, — резюмировали в сообщении.

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Напомним, ранее возврата украинский поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должны были брать в заложники украинцев. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17, в Россию.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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