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У діаспорі привітали повернення українських в’язнів із Росії і закликали посилити тиск на Москву

У діаспорі привітали повернення українських в’язнів із Росії і закликали посилити тиск на Москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В організаціях української діаспори, зокрема в Північній Америці, привітали 7 вересня повернення з Росії групи українських в’язнів, що відбулося раніше того дня в рамках обміну утримуваними з Росією і закликали посилити міжнародний тиск на Москву для звільнення й інших. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Український конгресовий комітет Америки, що представляє українців у США, привітав як “героїв України” 35 українців, які були незаконно ув’язнені в Росії.

“Ми вітаємо зусилля президента України і всіх, хто невтомно працював задля цього звершення”, — мовиться в заяві.

“УККА продовжує закликати до негайного звільнення всіх українських в’язнів, нелегально утримуваних за російськими ґратами”, — додали в організації.

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“Тільки шляхом невпинного скоординованого міжнародного тиску, включно з посиленням санкцій ЄС і США, можна змусити Росію відповісти за порушення міжнародного права і забратися геть із суверенної території України”, — наголосили в УККА.

А в Конгресі українців Канади, привітавши звільнення українських громадян і моряків, додали: “Ми й далі занепокоєні долею багатьох українських політичних в’язнів, яких продовжують незаконно утримувати в російському ув’язненні”.

“Незважаючи на нинішній обмін, Росія продовжує вести агресивну війну проти України. КУК закликає Канаду і її союзників домагатися від російської влади негайного звільнення всіх політичних в’язнів із України, які й далі залишаються незаконно ув’язненими в російських в’язницях. Необхідне значне збільшення тиску міжнародної спільноти, зокрема й Канади, на Росію, щоб домогтися свободи для всіх українських політичних в’язнів, яких незаконно ув’язнила Росія”, — наголосили в організації.

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Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців — 11 політв’язнів і 24 військовополонених моряків; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, від пов’язаних із тероризмом до зради Батьківщини тощо.

Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А у Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

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