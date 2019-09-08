В диаспоре поздравили возвращение украинцев из России и призвали усилить давление на Москву

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110965 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117181 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123412 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149962 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149793 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192458 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116821 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 51199 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 100396 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

00:39 • 63554 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

02:05 • 42925 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 79730 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 119622 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 133128 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 192458 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 173261 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 198786 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 113728 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 125886 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 128253 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 132816 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 128954 просмотра
Актуальное
В диаспоре поздравили возвращение украинцев из России и призвали усилить давление на Москву

В диаспоре поздравили возвращение украинцев из России и призвали усилить давление на Москву

Киев  •  УНН

 • 13789 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В организациях украинской диаспоры, в частности в Северной Америке, поздравили 7 сентября возвращение из России группы украинских заключенных, которое произошло раньше того же дня в рамках обмена удерживаемыми с Россией и призвали усилить международное давление на Москву для освобождения и других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Украинский конгрессный комитет Америки, что представляет украинцев в США, приветствовал как “героев Украины” 35 украинцев, которые были незаконно заключены в России.

“Мы приветствуем усилия президента Украины и всех, кто неутомимо работал для этого свершения”, — говорится в заявлении.

“УККА продолжает призывать к немедленному освобождению всех украинских заключенных, нелегально находящихся за российским решеткой”, — добавили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел телефонный разговор с Путиным на фоне возвращения политзаключенных Кремля к Украине

“Только путем непрерывного скоординированного международного давления, включая усилением санкций ЕС и США, можно заставить Россию ответить за нарушение международного права и убраться с суверенной территории Украины”, — отметили в УККА.

А в Конгрессе украинцев Канады, поздравив освобождения украинских граждан и моряков, добавили: “Мы и дальше обеспокоены судьбой многих украинских политических заключенных, которых продолжают незаконно удерживать в российском заключении”.

“Несмотря на нынешний обмен, Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины. КУК призывает Канаду и ее союзников добиваться от российских властей немедленного освобождения всех политических заключенных из Украины, и дальше остаются незаконно заключенными в российских тюрьмах. Необходимо значительное увеличение давления международного сообщества, в том числе Канады, на Россию, чтобы добиться свободы для всех украинских политических заключенных, которых незаконно заключила Россия”, — отметили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сообщил, что Цемах перед возвращением в РФ допросили нидерландские следственные

Ранее 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинский — 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряков; в России передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, от связанных с терроризмом к измене Родины и тому подобное.

Напомним, ранее с возвратом украинцев поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должна была брать в заложники украинцев. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17 в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: Нидерланды требуют от России выдачи Цемах

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил о разведении войск в Донбассе в два этапа

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы