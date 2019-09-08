В диаспоре поздравили возвращение украинцев из России и призвали усилить давление на Москву

Украинский конгрессный комитет Америки, что представляет украинцев в США, приветствовал как “героев Украины” 35 украинцев, которые были незаконно заключены в России.

“Мы приветствуем усилия президента Украины и всех, кто неутомимо работал для этого свершения”, — говорится в заявлении.

“УККА продолжает призывать к немедленному освобождению всех украинских заключенных, нелегально находящихся за российским решеткой”, — добавили в организации.

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“Только путем непрерывного скоординированного международного давления, включая усилением санкций ЕС и США, можно заставить Россию ответить за нарушение международного права и убраться с суверенной территории Украины”, — отметили в УККА.

А в Конгрессе украинцев Канады, поздравив освобождения украинских граждан и моряков, добавили: “Мы и дальше обеспокоены судьбой многих украинских политических заключенных, которых продолжают незаконно удерживать в российском заключении”.

“Несмотря на нынешний обмен, Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины. КУК призывает Канаду и ее союзников добиваться от российских властей немедленного освобождения всех политических заключенных из Украины, и дальше остаются незаконно заключенными в российских тюрьмах. Необходимо значительное увеличение давления международного сообщества, в том числе Канады, на Россию, чтобы добиться свободы для всех украинских политических заключенных, которых незаконно заключила Россия”, — отметили в организации.

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Ранее 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинский — 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряков; в России передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, от связанных с терроризмом к измене Родины и тому подобное.

Напомним, ранее с возвратом украинцев поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должна была брать в заложники украинцев. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17 в Россию.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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