Макрон про обмін між Україною та РФ: це вирішальний крок на шляху до діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Республіки Франції Еммануель Макрон привітав обмін утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.
“Президент Республіки (Франція Еммануель Макрон) вітає сьогоднішній обмін ув’язненими між Росією і Україною”, — йдеться у повідомленні.
На сайті глави Франції зазначається, що обмін “Це — вирішальний крок на шляху до відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений в майбутні тижні”.
“Франція разом з Німеччиною активізує свої зусилля в нормандському форматі для забезпечення подальшого прогресу та реалізації політичних аспектів Мінського угоди”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.
Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А ще раніше Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.
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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.
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