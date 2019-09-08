Макрон про обмін між Україною та РФ: це вирішальний крок на шляху до діалогу

ukru
18:19 • 71178 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 129477 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126808 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 188888 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147908 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174805 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163774 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129950 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173247 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269037 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 61831 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94052 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

16:36 • 27653 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126647 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 90090 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126647 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 188886 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174805 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163774 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 71175 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94052 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 61831 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123322 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114303 перегляди
Актуальне
Макрон про обмін між Україною та РФ: це вирішальний крок на шляху до діалогу

Макрон про обмін між Україною та РФ: це вирішальний крок на шляху до діалогу

Київ • УНН

 • 17776 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Республіки Франції Еммануель Макрон привітав обмін утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

“Президент Республіки (Франція Еммануель Макрон) вітає сьогоднішній обмін ув’язненими між Росією і Україною”, — йдеться у повідомленні.

На сайті глави Франції зазначається, що обмін “Це — вирішальний крок на шляху до відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений в майбутні тижні”.

“Франція разом з Німеччиною активізує свої зусилля в нормандському форматі для забезпечення подальшого прогресу та реалізації політичних аспектів Мінського угоди”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А ще раніше Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха

У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив про розведення військ на Донбасі в два етапи

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,368.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.01