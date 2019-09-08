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Макрон об обмене между Украиной и РФ: это решающий шаг на пути к диалогу

Киев  •  УНН

 • 17774 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Республики Франции Эммануэль Макрон поздравил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Елисейского дворца.

“Президент Республики (Франция Эммануель Макрон — ред) приветствует сегодняшний обмен заключенными между Россией и Украиной”, — говорится в сообщении.

На сайте главы Франции отмечается, что обмен “Это — решающий шаг на пути к возобновлению конструктивного диалога, который должен быть продлен в предстоящие недели”.

“Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате для обеспечения дальнейшего прогресса и реализации политических аспектов Минского соглашения”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее с возвратом украинцев поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должна была брать в заложники украинцев. А еще раньше Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17 в Россию.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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