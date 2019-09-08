У ФРН назвали обмін полоненими між Україною та РФ успіхом для Зеленського

“Обмін полоненими — успіх для президента України Володимира Зеленського. Але це також приклад того, що Захід може досягти своїх законних бажань за допомогою готовності до діалогу, а також непохитності та завзятості щодо РФ”, — сказав заступник голови депутатської фракції Йоганн Давід Вадефул.

Глава німецької делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреас Нік зі свого боку підкреслив, що звільнення затриманих моряків відповідає ключовій вимозі ПАРЄ, яка була прийнята під час екстреної дискусії взимку цього року.

“Як відповідальному доповідачу мені вдалося сформулювати пропозицію про резолюцію та особисто зустрітися з родичами постраждалих моряків”, — зауважує він.

Нік нагадав, що Європарламент присудив українському режисеру Олегу Сенцову премію Сахарова у 2018 році за його позицію щодо політичних в’язнів у РФ, а ПАРЄ неодноразово вимагала його звільнення.

“Це перший позитивний крок у сфері прав людини на шляху деескалації конфлікту між Росією та Україною після повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи у червні”, — додає Нік.

“При всіх інших розбіжностях, що залишаються з Росією, наприклад, щодо анексії Криму з порушенням міжнародного права, ми також хочемо працювати в інтенсивному діалозі з парламентарями в Раді Європи над досягненням подальшого прогресу у напрямку подолання військового конфлікту на сході України, а також заради зміцнення прав людини та громадянських прав у Російській Федерації”, — додав депутат.

Парламентська група ХДС/ХСС вітає обмін полоненими та вважає це важливим кроком у реалізації Мінських угод, йдеться у заяві. В ній наголошується: добре, що режисер Олег Сенцов, моряки та інші в’язні можуть нарешті повернутися додому, адже вони занадто довго були незаконно затримані в Росії.

Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А у Франція після обміну пообіцяла підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

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