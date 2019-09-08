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В ФРГ назвали обмен пленными между Украиной и РФ успехом для Зеленского

В ФРГ назвали обмен пленными между Украиной и РФ успехом для Зеленского

Киев  •  УНН

 • 10325 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Руководители фракции консерваторов в парламенте Германии считают, что обмен пленными между Украиной и РФ является успехом для Владимира Зеленского и доказательством того, что стратегия Запада, направленная на диалог, является правильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт фракции ХДС/ХСС.

“Обмен пленными — успех для президента Украины Владимира Зеленского. Но это также пример тому, что Запад может достичь своих законных желаний с помощью готовности к диалогу, а также непоколебимости и упорства по РФ”, — сказал заместитель председателя депутатской фракции Иоганн Давид Вадефул.

Глава немецкой делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник со своей стороны подчеркнул, что освобождение задержанных моряков соответствует ключевой требованию ПАСЕ, которая была принята во время экстренной дискуссии зимой этого года.

“Как ответственному докладчику мне удалось сформулировать предложение о резолюции и лично встретиться с родственниками пострадавших моряков”, — отмечает он.

Ник напомнил, что Европарламент присудил украинскому режиссеру Олегу Сенцов премию Сахарова во 2018 году за его позицию относительно политических заключенных в РФ, а ПАСЕ неоднократно требовала его освобождения.

“Это первый позитивный шаг в области прав человека на пути деэскалации конфликта между Россией и Украиной по возвращении российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в июне”, — добавляет Ник.

“При всех других различиях, которые остаются с Россией, например, по аннексии Крыма с нарушением международного права, мы также хотим работать в интенсивном диалоге с парламентариями в Совете Европы над достижением дальнейшего прогресса в направлении преодоления военного конфликта на востоке Украины, а также ради укрепления прав человека и гражданских прав в Российской Федерации”, — добавил депутат.

Парламентская группа ХДС/ХСС приветствует обмен пленными и считает это важным шагом в реализации Минских соглашений, говорится в заявлении. В ней отмечается: хорошо, что режиссер Олег Сенцов, моряки и другие заключенные могут наконец вернуться домой, ведь они слишком долго были незаконно задержаны в России.

Напомним, ранее возврата украинский поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не имела брать в заложники украинский. А Франция после обмена пообещала поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17 в Россию.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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