Меркель прокоментувала обмін утримуваними особами між РФ і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила щиру радість щодо повернення на батьківщину українських військовополонених моряків і Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві канцлера, яку опублікував в суботу в Twitter офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН.
"Цей недавній обмін полоненими між Росією і Україною є обнадійливою ознакою. Я рада за українських моряків і Олега Сенцова, які нарешті змогли виїхати додому. Варто продовжувати старанно працювати над реалізацією мінських угод. Федеральний уряд до цього готовий", - йдеться в заяві канцлера.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.