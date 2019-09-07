Меркель прокомментировала обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила искреннюю радость относительно возвращения на родину украинских военнопленных моряков и олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении канцлера, которое опубликовал в субботу в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передаёт УНН.
“Этот недавний обмен пленными между Россией и Украиной является обнадеживающим признаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец-то смогли уехать домой. Стоит продолжать усердно работать над реализацией минских соглашений. Федеральное правительство к этому готово”, — говорится в заявлении канцлера.
Напомним, в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.